Kavga ihbarına giden polis, silahını alan kişi tarafından vuruldu

Olay, saat 19.40 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su deposu Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbede sırasında iddiaya göre kavga eden apartman sakinlerinden Murat D., polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını almaya çalıştı. İddiaya göre yaşanan arbede sırasında tabancanın ateş alması sonucu polis memuru Alaattin Özdemir, başına isabet eden kurşunla yaralandı.
Meslektaşlarının ihbarı üzerine Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olaydan kısa süre sonra Bursa Valisi Yakup Canpolat da hastaneye gelerek, doktorlardan yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı.
Polis memuru Özdemir'in yaralanmasına yol açan Murat D. ise olay yerindeki polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'in tabancasını belinden alan kişi tarafından başından vurulmasının ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birçok şubede görevli polis müdürleri, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Hastane başhekiminden bilgi alan Vali Yakup Canbolat, hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Olayın iki aile arasında, adi bir kavga olduğunu belirten Canbolat, ailelerin bir tanesinin olay yerinden ayrılıp karakola gittiğini, polisin diğer aile ile ilgili işlem yaptığı sırada olayının gerçekleştiğini ifade etti.
Vali Canbolat, polisin sağlık durumunun ağır olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Ameliyattan çıktı. Allah'tan şifa diliyoruz. Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Karakolu'na yapılan bir aile kavgası ihbarı çerçevesinde ekiplerimiz, oraya gidiyor. İlgili faili ikna etmeye çalışırken polisimizin belinden silahını alıp ateş ediyor; tam tespit edilemedi. Bunun üzerine polis memurumuz Alaattin Özdemir, beyninden, kafasından ağır yaralanıyor. Acilen buraya getirildi ve ameliyata alındı. İlgili fail şuan, gözaltında. Elim, acı bir olay. Allah'tan şifa diliyoruz ama durumu ağır gözüküyor."
(DHA)-
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