HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kavgayı ayırmak isterken çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü

Kavgayı ayırmak isterken çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü

14.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Ali Sebetçi (48), Çağlayan Tutku (40) ile arkadaşı arasındaki kavgayı ayırmak isterken çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü. Suç aleti silahla gözaltına alınan Çağlayan Tutku ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Kavgayı ayırmak isterken çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçileri Çağlayan Tutku ve Y. Ö. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Tekirdağ Çorlu'daki 'yan bakma' kavgasında kan aktıTekirdağ Çorlu'daki 'yan bakma' kavgasında kan aktı

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Çağlayan Tutku, kavgayı ayırmak isteyen mahalle halkından Ali Sebetçi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tutku, belinden çıkardığı tabancayla Ali Sebetçi’ye ateş etti. Sebetçi, merminin kalbine isabet etmesi sonucu, kanlar içinde kalıp, yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, Çağlayan Tutku’yu suç aleti silahla gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Ali Sebetçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Sebetçi, ilçede toprağa verilirken, şüpheli Çağlayan Tutku da, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Koronavirüsten korunmak için demir suyu içiyor!Koronavirüsten korunmak için demir suyu içiyor!
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ersan Şen'in aşı açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ersan Şen'in aşı açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Düğüne birkaç gün kala baltayla öldürdü

Düğüne birkaç gün kala baltayla öldürdü

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Kurallar değişiyor

Demet Akalın'dan taksi şoförüne şok eden tepki

Demet Akalın'dan taksi şoförüne şok eden tepki

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber! İşte yasakların kalkacağı tarih

İngiltere'de normalleşmenin 4. aşaması ertelenecek

İngiltere'de normalleşmenin 4. aşaması ertelenecek

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.