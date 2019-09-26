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Kavgayı ayırmak isterken darp edilen çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Samsun’da kavgayı ayırmak için araya girince darp edilerek ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi.

Kavgayı ayırmak isterken darp edilen çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da kavgayı ayırmak için araya girince darp edilerek ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen Hakan Çoban (14) darp edilerek ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Çoban ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hakan Çoban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavgayı ayırmak isterken darp edilen çocuk hayatını kaybetti

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