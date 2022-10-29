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  4. Kavgayı ayırmaya çalışırken ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Kavgayı ayırmaya çalışırken ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

29.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kavga edenleri ayırmaya çalışırken silahla vurulan kişi tedavi altına alındı.

Kavgayı ayırmaya çalışırken ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki Ovaakça Merkez Cami avlusunda karşılaşan ve borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları iddia edilen Y.E. ile O.D. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E, yanında bulunan tabancayı çıkardı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren H.N. ayağından vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan H.N'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa Osmangazi kavga

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