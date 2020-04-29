Kavisli ve öfkeli: Huami Amazfit X tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Akıllı saatler ve akıllı bileklikler gün geçtikçe popülerleşen cihazlar. Ancak bazı kesimler bu yenilikçi ürünleri tercih etmekten yana değil. Onlara göre gün aşırı şarja takmak zorunda kaldıkları bir aksesuara saat demek çok doğru değil. Onlardan bazıları ise akıllı saatlere bu kadar agresif bakmıyor. Onlar, akıllı saatlerin hala bir saat formunda olmadıklarından yana görüş bildiriyor. Huami Amazfit X onların bu görüşünü değiştirecek gibi.

KAVİSLİ EKRANLI HUAMİ AMAZFİT X TANITILDI

Huami Amazfit X'in tanıtımını gerçekleştirdi. Huami'nin yeni akıllı saati başta da dediğimiz gibi 92 derecelik kavisli bir ekrana sahip. Bu ekranıyla Amazfit X, oldukça dikkat çekici bir yapıda. Bu yapı sayesinde akıllı saat, geleneksel saatlerin ve bilekliklerin verdiği hissi verebiliyor. Huami'nin dediğine göre ekrandaki kavisi yapmak da hiç kolay olmamış. Şirket bunun için 700 derece sıcaklıkta Esnek Baskılı Devre ile birbirine bağlanan 3 parçalı bir ana kart kullanmış. Bu işlem her ne kadar zorlu olsa da güzel bir tasarım ortaya çıkartmış.

HUAMİ AMAZFİT X ÖZELLİKLERİ

Saatin ekranı ise 2,07 inç büyüklüğünde 206x640 piksel çözünürlüğünde ve AMOLED bir ekran. Bu ekran 400 nit parlaklık değeri sunabiliyor. Amazfit X'in yetenekleri ise oldukça çoklu. Zira, akıllı saat sağlık alanında günümüzün getirdiği birçok imkana sahip durumda. Kandaki oksijen seviyesini ölçebilen, nabız ve stres ölçümü yapabilen Amazfit X, her akıllı saatte olduğu gibi uyku ve aktivite takibi de yapabiliyor. Akıllı saat tüm bunları yaparken de şirketin aktardığı bilgilere göre 50 metreye kadar suya dayanabiliyor.