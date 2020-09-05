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Kavun için gelip motosiklet çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kamyonetin kasasından kavun çalarken park halinde bırakılan motosikleti fark eden hırsızlar, kavunu bırakıp motosiklet sahibinin vefat eden dayısından kalma aracı çaldılar.Edinilen bilgilere göre olay, Asarcıklı Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde yaşandı.

Kavun için gelip motosiklet çaldılar

Eskişehir’de kamyonetin kasasından kavun çalarken park halinde bırakılan motosikleti fark eden hırsızlar, kavunu bırakıp motosiklet sahibinin vefat eden dayısından kalma aracı çaldılar.
Edinilen bilgilere göre olay, Asarcıklı Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde yaşandı. Gece saatlerinde cadde üzerinde yürüyen ikisi kadın toplam dört kişi önce kamyonetten kavun çaldı. Ardından park halinde olan motosikleti gören şahıslar kavunu atıp motosiklete yöneldi. Kilitli olmayan motosikleti saniyeler içinde çalan şahıslar olay yerinden uzaklaşıyor.
"Vefat eden dayımın yadigarıydı"
Konuyla ilgili konuşan motosiklet sahibi B.C.Ü. (21) isimli vatandaş, motosikletinin vefat eden dayısından yadigar kaldığını söyledi. Motor sahibi, “Motorumla akşam saat 11 buçukta işe geldim. Çalıştığım otelin iş yoğunluğundan dolayı motora bakamadım. Sabah baktığımda motorumu yerinde göremedim ve hemen polisi aradım, şikayetçi oldum. Kamera kayıtlarında iki kız iki de erkek şahıs var. Otelin önünden geçiyorlar yüzleri gayet belli. Öncesinde manavdan kavun çalıyorlar. Erkek bir şahıs motorumu görüp çalıyor. Kavun çalarken fark edip motorumu çalıyorlar. Bulunmasını istiyorum. Vefat eden dayımın yadigarıydı. Her gün buraya koyuyordum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi" diye konuştu.

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