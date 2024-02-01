Kawasaki hastalığı nedir, neden olur? Kawasaki hastalığı nasıl anlaşılır?

Kawasaki hastalığı, ailelerde endişeye neden olan bir durum olabilir, ancak erken tanı ve tedavi ile çocukların çoğu tamamen iyileşir. Bu nedenle, çocuklarda belirtiler görüldüğünde hemen bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir. Kawasaki hastalığı ile ilgili bilinç ve farkındalığın artırılması, erken teşhisin ve tedavinin sağlanmasında kritik bir rol oynayabilir.

Kawasaki hastalığı nedir?

Kawasaki hastalığı genellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen ve tüm organları etkileyebilen akut bir damar hastalığıdır. Kawasaki hastalığı neden olur sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir çünkü Kawasaki hastalığının nedeni henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, virüslerin veya bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyonun hastalığı tetiklediği düşünülmektedir.

Kawasaki hastalığı nasıl anlaşılır?

Kawasaki hastalığının belirtileri genellikle aniden başlar ve 3 günden fazla sürer. Kawasaki hastalığı belirtileri şunlardır:

Ateş: Ateş, genellikle 39°C veya daha yüksektir ve 5 günden fazla sürebilir.

Ateş, genellikle 39°C veya daha yüksektir ve 5 günden fazla sürebilir. Döküntü: Döküntü, genellikle göğüste, kollarda ve bacaklarda görülür. Döküntü, kırmızı veya mor renkli olabilir ve küçük noktalar veya büyük lekeler şeklinde olabilir.

Döküntü, genellikle göğüste, kollarda ve bacaklarda görülür. Döküntü, kırmızı veya mor renkli olabilir ve küçük noktalar veya büyük lekeler şeklinde olabilir. Dudaklarda çatlak: Dudaklarda çatlak, genellikle kuru ve çatlamış dudaklar şeklinde görülür.

Dudaklarda çatlak, genellikle kuru ve çatlamış dudaklar şeklinde görülür. Ağız içi, dil ve gözlerde kızarıklık: Ağız içi, dil ve gözlerde kızarıklık, genellikle kırmızı veya mor renkli olabilir.

Kawasaki hastalığı nasıl bulaşır?

Kawasaki hastalığı bulaşıcı mı sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Kawasaki hastalığı bir enfeksiyon hastalığı değildir ve bulaşıcı bir hastalık olarak kabul edilmez. Hastalık mevsimlere bağlı olarak artan sıklıkta görülebilir ve bireyden bireye farklı belirtiler gösterir.

Kawasaki hastalığı nasıl geçer?

Kawasaki hastalığı tedavisi genellikle intravenöz immunoglobulin (IVIG) ve aspirin tedavisi ile yapılır. Kawasaki hastalığı tedavisinde IVIG tedavisi, vücudun bağışıklık sisteminin normalleşmesine yardımcı olur. Aspirin tedavisi, kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur. Kawasaki hastalığı erken teşhis ve tedavi ile genellikle tamamen iyileşir. Ancak tedavi edilmeyen Kawasaki hastalığı koroner arter anevrizmasına neden olabilir. Koroner arter anevrizması, koroner arterlerin genişlemesidir ve kalp krizine neden olabilir. Kawasaki hastalığının önlenmesi için herhangi bir aşı veya ilaç yoktur. Ancak hastalıktan korunmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

Çocuğunuzu, hasta olan kişilerden uzak tutun.

Çocuğunuzun ellerini sık sık yıkayın.

Çocuğunuzun sağlıklı bir bağışıklık sistemi geliştirmesine yardımcı olun.

Kawasaki hastalığı ölümcül müdür?

Kawasaki hastalığı genellikle uygun ve erken tedavi ile iyi bir prognoza sahip bir hastalıktır. Ancak tedavi edilmezse veya tedavi geç başlarsa hastalık ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve ölümcül olabilir. En ciddi komplikasyonlardan biri kalp damarlarındaki iltihaplanma nedeniyle anevrizma veya diğer kalp sorunlarıdır. Kawasaki hastalığına sahip olan çocukların çoğu, uygun tedavi ile tamamen iyileşir ve kalp sorunları geliştirmez. İdeal olan tedavi, belirtiler başladıktan sonra 1 hafta içinde başlamalıdır.

Kawasaki hastalığı Türkiye'de var mı?

Kawasaki hastalığı Türkiye'de de görülmektedir. Türkiye'de yapılan çalışmalarda, Kawasaki hastalığının yıllık görülme sıklığının 100.000 çocukta 1-2 olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de Kawasaki hastalığı geçiren var mı diye baktığımızda bu hastalık ülkenin her bölgesinde görülmektedir. Ancak hastalığın görülme sıklığı, bölgeye göre farklılık gösterebilir. Örneğin Ege ve Akdeniz bölgelerinde hastalık daha sık görülürken Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha az görülür.

Kawasaki hastalığı geçiren var mı sorusuna başka bir yanıt vermek gerekirse Dünyadaki örneklere bakabiliriz.

Dünyaca ünlü aktör John Travolta'nın oğlu olan Jett Travolta'ya, 2 yaşındayken Kawasaki hastalığı teşhisi konmuştur. Jett'in Kawasaki hastalığı tedavi edilmeden ilerlemiş ve koroner arter anevrizmasına neden olmuştur. Jett Travolta'nın ölümünden sonra ailesi Kawasaki hastalığı konusunda farkındalık yaratmak için çalışmıştır.





