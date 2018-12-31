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Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 135 santimetre ile Kartepe'de, en az 10 santimetre ile Denizli'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 135 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 135, Kartalkaya'da 130, Nemrut'ta 92, Palandöken'de 84, Uludağ'da 75, Erciyes'te 69, Ilgaz'da 59, Davraz'da 44, Kop'ta 37, Çambaşı'da 32, Konaklı'da 29, Ladik ve Yalnızçam'da 27, Yıldıztepe'de 24, Saklıkent'te 16 ve Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 31.12.2018En düşükEn yüksekDavrazPB-8 0ElmadağP-8-5ErciyesS-14-9IlgazP-12-8KartalkayaS-12-7KartepeS-6-2LadikS-9-2Nemrut DağıKY-9-5PalandökenKY-11-6SarıkamışKY-11-2UludağS-7-3YıldızdağıS-10-7YıldıztepeP-11-6
(S: Sis, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı KASTAMONU Kayak merkezleri

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