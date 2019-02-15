Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezleri arasında Nemrut'ta kar kalınlığı 182 santimetre olarak belirlendi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Nemrut'ta 182, Uludağ'da 174, Ilgaz'da 145, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 127, Erciyes'de 118, Palandöken'de 93, Konaklı'da 90, Yıldızdağı ve Sarıkamış'ta 85, Denizli'de 80, Saklıkent'te 70, Yıldıztepe'de 42, Yalnızçam'da 29, Ladik'te 20 ve Kop'ta 18 santimetre olduğu belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

15.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

ÇB

-7

3

Elmadağ

HKY

-4

0

Erciyes

HKY

-8

-3

Ilgaz

HKY

-8

-3

Kartalkaya

HKY

-9

-4

Kartepe

HKY

-4

-2

Ladik

KY

-4

-2

Nemrut Dağı

KY

-8

-3

Palandöken

KY

-10

-3

Sarıkamış

KY

-9

1

Uludağ

KY

-9

-6

Yıldızdağı

HKY

-4

-2

Yıldıztepe

HK

-6

-1

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

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