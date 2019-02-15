HABER

Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 182 santimetreyle Nemrut'ta, en az 18 santimetreyle Kop'ta ölçüldü

Kayak merkezleri arasında Nemrut'ta kar kalınlığı 182 santimetre olarak belirlendi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Nemrut'ta 182, Uludağ'da 174, Ilgaz'da 145, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 127, Erciyes'de 118, Palandöken'de 93, Konaklı'da 90, Yıldızdağı ve Sarıkamış'ta 85, Denizli'de 80, Saklıkent'te 70, Yıldıztepe'de 42, Yalnızçam'da 29, Ladik'te 20 ve Kop'ta 18 santimetre olduğu belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

15.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

ÇB

-7

3

Elmadağ

HKY

-4

0

Erciyes

HKY

-8

-3

Ilgaz

HKY

-8

-3

Kartalkaya

HKY

-9

-4

Kartepe

HKY

-4

-2

Ladik

KY

-4

-2

Nemrut Dağı

KY

-8

-3

Palandöken

KY

-10

-3

Sarıkamış

KY

-9

1

Uludağ

KY

-9

-6

Yıldızdağı

HKY

-4

-2

Yıldıztepe

HK

-6

-1

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

"="">

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Belediye başkanı adaylarının sosyal medyadaki etkileşimleri belli olduBelediye başkanı adaylarının sosyal medyadaki etkileşimleri belli oldu
İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar kalınlığı kar yağışı KASTAMONU Kayak merkezleri

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.