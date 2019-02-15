Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezleri arasında Nemrut'ta kar kalınlığı 182 santimetre olarak belirlendi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Nemrut'ta 182, Uludağ'da 174, Ilgaz'da 145, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 127, Erciyes'de 118, Palandöken'de 93, Konaklı'da 90, Yıldızdağı ve Sarıkamış'ta 85, Denizli'de 80, Saklıkent'te 70, Yıldıztepe'de 42, Yalnızçam'da 29, Ladik'te 20 ve Kop'ta 18 santimetre olduğu belirlendi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
15.02.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
ÇB
-7
3
Elmadağ
HKY
-4
0
Erciyes
HKY
-8
-3
Ilgaz
HKY
-8
-3
Kartalkaya
HKY
-9
-4
Kartepe
HKY
-4
-2
Ladik
KY
-4
-2
Nemrut Dağı
KY
-8
-3
Palandöken
KY
-10
-3
Sarıkamış
KY
-9
1
Uludağ
KY
-9
-6
Yıldızdağı
HKY
-4
-2
Yıldıztepe
HK
-6
-1
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)
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