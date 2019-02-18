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Kayak merkezlerinde son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:32 | Son Güncelleme

Kar kalınlığı en fazla 198 santimetreyle Davraz'da, en az 20 santimetreyle Kop'ta ölçüldü

Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 198, ve Ergan'da 197, Nemrut'ta 196, Uludağ'da 170, Ilgaz'da 141, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 123, Erciyes'te 113, Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 73, Denizli'de 70, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 21 ve Kop'ta 20 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

18.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

S

-5

5

Elmadağ

S

-3

4

Erciyes

S

-10

-3

Ilgaz

S

-6

2

Kartalkaya

S

-8

3

Kartepe

S

-5

3

Ladik

ÇB

-5

4

Nemrut Dağı

S

-14

-4

Palandöken

ÇB

-12

-3

Sarıkamış

PB

-11

-1

Uludağ

AB

-7

5

Yıldızdağı

S

-4

3

Yıldıztepe

S

-5

6

(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

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Anahtar Kelimeler:
kar kalınlığı KASTAMONU Kayak merkezleri

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