Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 198, ve Ergan'da 197, Nemrut'ta 196, Uludağ'da 170, Ilgaz'da 141, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 123, Erciyes'te 113, Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 73, Denizli'de 70, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 21 ve Kop'ta 20 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
18.02.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
S
-5
5
Elmadağ
S
-3
4
Erciyes
S
-10
-3
Ilgaz
S
-6
2
Kartalkaya
S
-8
3
Kartepe
S
-5
3
Ladik
ÇB
-5
4
Nemrut Dağı
S
-14
-4
Palandöken
ÇB
-12
-3
Sarıkamış
PB
-11
-1
Uludağ
AB
-7
5
Yıldızdağı
S
-4
3
Yıldıztepe
S
-5
6
(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)
"="">"="">
Reina katliamı davasında flaş gelişme! Salon boşaltıldı
Donan baraja gömüldü!
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum