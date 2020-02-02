HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayak yaparken çarpışan 2 kayakçı yaralandı

Kayak yaparken çarpışan 2 kayakçı yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 19:59 | Son Güncelleme

Erzincan’da hafta sonu tatilinde kayak yaparken çarpışan 2 kayakçı, yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Erzincan kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Ergan Dağında hafta sonu tatilinde kayak yapan bir kayakçı hızını kontrol edemeyerek snowboardcuya çarptı.

Kayak yaparken çarpışan 2 kayakçı yaralandı

Erzincan’da hafta sonu tatilinde kayak yaparken çarpışan 2 kayakçı, yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erzincan kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Ergan Dağında hafta sonu tatilinde kayak yapan bir kayakçı hızını kontrol edemeyerek snowboardcuya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kayakçı da düşerek savruldu. Kayak kazasında yaralanan iki kayakçı Ergan’da hazır kıta bekleyen görevli ekipler tarafından pisten sedyeyle aşağı indirildi. Ambulansa Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kayakçılar tedavi altına alındı.
Öte yandan kayak merkezinin pist dışında, kayakçıların bulunmadığı alanda kar kayması yaşandı. Herhangi kimsenin bulunmaması üzücü bir hadise yaşanmasının önüne geçti.

Kayak yaparken çarpışan 2 kayakçı yaralandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesiUludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Bir tabak dolusu çekirge yiyip paylaştı

Bir tabak dolusu çekirge yiyip paylaştı

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Balkondan dükkanın tentesine düştü

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu

Bakanlık'tan okullara 'koronavirüs' notu!

Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar için oluşturulan karantina odaları görüntülendi

Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.