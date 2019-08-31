HABER

Kayalıklarda mahsur kaldı, AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

Aziz ÖNAL/SOLHAN(Bingöl),( DHA)-BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde gezmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan İhsan Avcı, AFAD ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kaldı, AFAD kurtardı

Aziz ÖNAL/SOLHAN(Bingöl),( DHA)-BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde gezmek için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan İhsan Avcı, AFAD ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
İhsan Avcı, sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla birlikte Yenidal Köyü'ndeki kayalıklara çıktı. Arkadaşlarından uzaklaşan Avcı, bir kayanın üzerinde mahsur kaldı. Arkadaşları Avcı'yı kurtaramayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 3 saatlik çalışma sonunda Avcı'yı kurtardı. İhsan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda mahsur kaldı, AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kaldı, AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kaldı, AFAD kurtardı

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti yapacaklardı100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti yapacaklardı
Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıTokat’ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.