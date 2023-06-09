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  4. Kayalıklarda sıkışan çoban köpeğini kurtarmak için seferber oldular

Kayalıklarda sıkışan çoban köpeğini kurtarmak için seferber oldular

09.06.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’ın Ölçek köyünde yaban hayvanlarını kovalarken kayalıklara sıkışan çoban köpeğini kurtarmak için AFAD ve İl Özel İdare ekipleri seferber oldu.

Ölçek köyünde çobanlık yapan Selçuk Bayat’a ait çoban köpeği, yaban hayvanlarını kovalarken kayalıklara sıkıştı. Çobanın köy muhtarına olayı bildirmesi üzerine muhtar Serhat Bilgin, 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin talebi üzerine İl Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. Köyden yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki bölgede ekskavatör yardımıyla dev kayalar kaldırılarak, sıkışan köpek kurtarıldı.

Köy muhtarı Serhat Bilgin, ’’Şu anda çalışma yapılan bölgede çoban köpeği yaban hayvanlarını takip ederken kayalıkların olduğu mağarada sıkıştı. Burada sıkışan bir hayvan için tüm ekipler seferber oldu. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Şu anda köpeğin sesi geliyor ve köpeğe ulaştık’’ dedi.

Köpek dev kayaların altından kurtarıldıktan sonra sahibi Bayat’a teslim edildi. Yetkililere teşekkür eden Selçuk Bayat, ’’Burada bir insan sıkışsa demek ki Türkiye kopar. Köpeğimiz için seferber oldular, Allah devletimizden razı olsun’’ dedi.

(İHA)

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Ardahan köpek

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