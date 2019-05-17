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Kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 21:26 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşerek ağır yaralanan ve yeri drone yardımıyla tespit edilen kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Batman'da, ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçalı köyünde yaşayan Fatma Taşdemir (40), ot toplamak için köyün karşısındaki kayalıklara çıktı.

Yamaçtaki otlardan toplamak istediği sırada dengesini kaybeden Taşdemir, kayalıklardan düştü.

Fatma Taşdemir'in cep telefonuyla akrabalarına haber vermesi üzerine yakınları da durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Drone ile yeri belirlenen Taşdemir'e ulaşan sağlık ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter talep etti.

Diyarbakır'dan havalanan ambulans helikopter ile alınan ağır yaralı kadın, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans helikopter Kayalık Kozluk Sağlık Bakanlığı

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