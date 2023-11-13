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  4. Kayınbirader dehşeti! Sokak ortasında katlettiler, sebebi 'pes' dedirtti

Kayınbirader dehşeti! Sokak ortasında katlettiler, sebebi 'pes' dedirtti

13.11.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Ağrı'da Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerinin aracına silahlı saldırı düzenledi. Arabasına kurşun yağdırılan Osman Beyazıt hayatını kaybederken, araçta yanında bulunan babası Ahmet Beyazıt da ağır yaralandı. İşte detaylar...

Kayınbirader dehşeti! Sokak ortasında katlettiler, sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babası Ahmet Beyazıt'ın içerisinde bulunduğu hafif ticari araca önce traktörle çarptı. Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı.

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OĞLU ÖLDÜ, BABASININ DURUMU AĞIR

Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, babası Ahmet Beyazıt'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ağrı silahlı saldırı
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