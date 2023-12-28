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  4. Kayınpeder dehşeti: Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

Kayınpeder dehşeti: Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

28.12.2023 17:20 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde S.D., tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla vurarak öldürdü. Derya Demir’in, geçtiğimiz hafta borsada 10 milyon lira kaybettiği için pompalı tüfekle kendini vuran emlakçı Yusuf Demir’in eşi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Kayınpeder dehşeti: Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

Kan donduran olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan S.D. ile gelini Derya Demir bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. S.D., yanında bulunan silahla gelini Derya Demir’i başından ve sırtından vurdu.

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Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Derya Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, 14 suç kaydı olduğu öğrenilen kayınpeder S.D. gözaltına alındı.

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İNTİHAR EDEN EMLAKÇININ EŞİYMİŞ

Derya Demir’in emlakçı eşi Yusuf Demir’in, borsada 10 milyon lira kaybetmesi üzerine geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle kendini vurarak intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı! Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı!

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