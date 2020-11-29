Kayınpeder, torunlarının gözü önünde önce gelinini sonra kendini vurdu

Olay, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder Mustafa B. (65) ile gelini Hülya B. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gelin Hülya B., evden ayrılıp babasının evine dönmek istediğini söyledi. Mustafa B. tabanca ile önce gelinini sonra kendini vurdu.

2 ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET

Gelinini, biri 6 diğeri ise 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde vuran kayınpeder ve gelini, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

GELİN VE KAYINPEDER AĞIR YARALI

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan gelin ve kayınpederin durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, “Haberi alır almaz olay yerine geldim. Kayınpeder ile gelin arasında çıkan sözlü tartışmadan dolayı olay olmuş. Gelin babasının evine gideceğini söylemiş, kayınpederi de bu durumun mümkün olmadığını söyleyince sözlü münakaşa maalesef büyümüş. Durumları ağır şu an için” diye konuştu. (İHA)

