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Kayınpederini öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Cehennemi hak edelim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Çorum'un Alaca ilçesinde kayınpederi Fevzi Penpe'yi (50) kapısını kırarak girdiği evinde pompalı tüfekle öldüren Musa Tokmak (20), tutuklandı. Tokmak'ın olaydan önce sosyal medya hesabından, 'Madem ki cennete gidemeyeceğiz o zaman cehennemi hak edelim' paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kayınpederini öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Cehennemi hak edelim

Olay, Pazartesi gecesi Alaca ilçesine bağlı Günhan Mahallesi Şirinler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi Tuba Tokmak'tan boşanma aşamasında olan Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye ait eve gitti.

Kapıyı kırarak içeriye giren damat, kayınpederi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Kavga sırasında Musa Tokmak, kayınpederi Fevzi Penpe’ye pompalı tüfekle ateş etti. Şüpheli kaçarken, kayınpederi kanlar içerisinde yere yığıldı.

Evdekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fevzi Penpe kurtarılamadı.

Olaydan 3 gün sonra Ankara'da polise teslim olan Tokmak, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Susma hakkını kullanan Tokmak, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Cinayet zanlısı Musa Tokmak'ın olaydan birkaç gün önce sosyal medya hesabında, 'Madem ki cennete gidemeyeceğiz, o zaman cehennemi hak edelim' paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum kayınpeder sosyal medya

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