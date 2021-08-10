HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayınvalidesini öldürüp, eşini ve kayınbiraderini yaralayan cani: Barışmak için gittim

Kayınvalidesini öldürüp, eşini ve kayınbiraderini yaralayan cani: Barışmak için gittim

10.08.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadığı eşi Özlem T. (28) ile kayınbiraderi Osman B.'yi (22), bıçakla yaralayan, kayınvalidesi Necla Koçyiğit'i (56) de öldüren Doğan T. (29) adliyeye sevk edildi. Doğan T.'nin ilk ifadesinde, "Olay günü çocuklarımı görmek üzere kayınvalidemin evine gitmiştim. Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir düşüncem yoktu. Eşimle barışmak istediğimi söyledim ve orada tartışma çıktı" dedi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Doğan T., boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem T. ile 2 çocuğunu görmek için kayınvalidesi Necla Koçyiğit'in evine gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan T., eşi Özlem T., kayınbiraderi Osman B. ve kayınvalidesi Necla Koçyiğit'e bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan Necla Koçyiğit, kızı ve oğlu yere yığılırken, Doğan T. İse olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Necla Koçyiğit, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Vücudunun 12 yerinden bıçaklanan Osman B. ve kardeşi Özlem T. de ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Şarkıcı Bulut Duman, 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismara azmettirmişŞarkıcı Bulut Duman, 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismara azmettirmiş

Olayın ardından kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Doğan T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Doğan T., ilk ifadesinde, “Olay günü çocuklarımı görmek üzere kayınvalidemin evine gitmiştim. Kimseyi öldürmek veya yaralamak gibi bir düşüncem de yoktu. Eşimle barışmak istediğimi söyledim ve orada tartışma çıktı. Tüm olaylar aniden gelişti” dediği öğrenildi.

731f28a94a6a3456493e8bba13707854

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldiİtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldi
Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdıŞarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Uğur Şahin'den yeni açıklama: Şu an gerekmiyor

Uğur Şahin'den yeni açıklama: Şu an gerekmiyor

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.