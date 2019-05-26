HABER

Kayıp Cengizhan'ın cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Cengizhan Kaş'ın (13) cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu önünde bekleyen amcası Gökhan Kaş, yeğeninin anne ve babasıyla hiçbir problemi olmadığını belirterek, "2 gece önce saat 21.00 gibi evden çıkmış, anneannesine bisikletini bıraktıktan sonra yaya olarak ayrılmış.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Cengizhan Kaş'ın (13) cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu önünde bekleyen amcası Gökhan Kaş, yeğeninin anne ve babasıyla hiçbir problemi olmadığını belirterek, "2 gece önce saat 21.00 gibi evden çıkmış, anneannesine bisikletini bıraktıktan sonra yaya olarak ayrılmış. Saat 23.00- 24.00 gibi annesi ve babası çocuklarının eve dönmediğini fark edince ertesi sabah hep birlikte aramaya başladık. Dün bir yandan polis arıyordu, diğer yandan biz arıyorduk. 6-7 araba olmuştu arayanlar. Annesinin erkek kardeşi tren hattının kenarında cesedini bulmuş. Kim yaptıysa ortaya çıksın. Bugün bize, yarın başkasına" dedi.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Kaş'ın otopsisi tamamlandı. Ön otopsi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan adli otopsi işlemi sonrasında açık ve parçalı kafa, yüz kemik ve sağ uyluk kırığı, beyin parankim harabiyeti saptanan kişiden tetkik için örrek alındığı, ayrıntılı raporun daha sonra verileceği, defninden ve naklinde sakınca bulunmadığı ayrı ayrı yeminleri yaptırılan ve yukarıda isimleri belirtilen hekimler tarafından bildirilmiş olmakla ceset üzerinde yapılacak başka bir işlem kalmadığından; iş bu tutanak hep birlikte imzalanmıştır."

Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaş'ın yakınları, bu sırada göz yaşı döktü. Cengizhan Kaş'ın cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Cengizhan Kaş'ın cinayete mi kurban gittiği yoksa tren çarpması sonucu mu hayatını kaybettiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Viranşehir'de 'arazi' kavgası: 8 yaralı, 17 gözaltıViranşehir'de 'arazi' kavgası: 8 yaralı, 17 gözaltı
Biri rehin alındığını, diğeri oğlunu istismar ettiğini iddia ettiBiri rehin alındığını, diğeri oğlunu istismar ettiğini iddia etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.