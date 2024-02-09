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'Kayıp çocuk ihbarı' iddiası sonrası bakanlıktan açıklama geldi: İfşa edilmesi çocukların can güvenliğini riske atıyor

09.02.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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Elmalı Davası'nın mağdur çocukları 12 yaşındaki İ.E.G. ile kardeşi 10 yaşındaki G.E.G.'nin kaybolduğu iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi.

'Kayıp çocuk ihbarı' iddiası sonrası bakanlıktan açıklama geldi: İfşa edilmesi çocukların can güvenliğini riske atıyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2019 yılında iki çocuğun cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili davanın yankıları sürüyor. Çocukların kaybolduğu iddiası gündeme geldi, bakanlıktan gelen açıklamada söz konusu iddia yalanlandı.

"ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASI ALTINDA, KAYIP DEĞİL"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında çocukların akıbetine ilişkin bilgi de verdi. İşte o açıklama:

"Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan “Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır” şeklindeki paylaşım üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Paylaşıma konu olan çocuklarla ilgili iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklar halihazırda devlet koruması altındadır ve kayıp değildir.

Aile üyeleri ile ilgili yapılan klinik değerlendirme sonucunda mahkeme tarafından çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verilmiştir. Bu karar çocukların üstün yararı göz önünde bulundurularak alınmış, onların psikolojik ve fizyolojik sağlıkları öncelenmiştir. İlgili çocukları korumak için yaptığımız yer değişikliğinin ifşa edilmesi, çocuklarımızın can güvenliğini riske atmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak güvenlik gerekçesi ile haklarında gizlilik kararı bulunan çocuklarımızla ilgili, toplumun hassasiyetlerini manipüle eden, Bakanlığımızı yanlış bilgilerle hedef gösteren ve çocuklarımızı araç haline getirerek onlara zarar veren bu paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elmalı davası
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