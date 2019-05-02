HABER

Kayıp çocuklar Selim ve Barış bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) bulundu. Rize Valisi Kemal Çeber, yürütülen arama-kurtama çalışmaları sonucunda, Fındıklı ilçesinde kaybolan Özkan ve Yıldırım'ın, ilçede ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi. Çeber, bulunan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber verdi.

İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri, kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

parkta-oynarken-kaybolan-2-cocuk-araniyor_5689_dhaphoto3

İLÇE SEFERBER OLDU

Çocukları arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek verdi.

parkta-oynarken-kaybolan-2-cocuk-araniyor_5689_dhaphoto2

Yapılan çağrı ile vatandaşlardan, çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi istendi. Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve bina zemin ve bodrum katları, metruk binalarda arama çalışması yürüttü.

parkta-oynarken-kaybolan-2-cocuk-araniyor_5689_dhaphoto1

Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri de arama çalışmasına katıldı.

findiklida-parkta-oynarken-kaybolan-2-cocuk-her-yerde-araniyor_7249_dhaphoto1

KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU

Rize Valisi Kemal Çeber, yürütülen arama-kurtama çalışmaları sonucunda, Fındıklı ilçesinde kaybolan Özkan ve Yıldırım'ın, ilçede ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi.

DHA

BEKA Derneği çocuklara kodlama eğitimi veriyorBEKA Derneği çocuklara kodlama eğitimi veriyor
Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllıkFiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık
Nefes alabilmesi için 20 bin liraya ihtiyacı varNefes alabilmesi için 20 bin liraya ihtiyacı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize Fındıklı Kemal Çeber Kayıp

En Çok Okunan Haberler

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 6 yorum
çok şükür rabbim evlatlarımızı bize bağışlasın inşallah
cok sukur
Çok sevindim. Yardımda bulunan herkesi tebrik ederim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Terör operasyonunda gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Şans Topu sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında 1 kişiye müjde!

1 kişiye müjde!

Sayısal Loto sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında kazanan yok!

İşçi Bayramı'nda kazanan olmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.