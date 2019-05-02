Kayıp çocuklar Selim ve Barış bulundu!

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber verdi.

İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri, kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İLÇE SEFERBER OLDU

Çocukları arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek verdi.

Yapılan çağrı ile vatandaşlardan, çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi istendi. Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve bina zemin ve bodrum katları, metruk binalarda arama çalışması yürüttü.

Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri de arama çalışmasına katıldı.

KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU

Rize Valisi Kemal Çeber, yürütülen arama-kurtama çalışmaları sonucunda, Fındıklı ilçesinde kaybolan Özkan ve Yıldırım'ın, ilçede ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi.

DHA

