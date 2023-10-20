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  4. Kayıp Dilanur'un cansız bedeni inşaatta bulundu! Arkadaşı istismardan tutuklandı

Kayıp Dilanur'un cansız bedeni inşaatta bulundu! Arkadaşı istismardan tutuklandı

20.10.2023 17:44 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan lise birinci sınıf öğrencisi Dilanur Şatır'ın (14) cansız bedeni bulundu. Genç kızı alıkoyup, istismarda bulunduğu iddia edilen Erdoğan Ç. (19) gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kayıp Dilanur'un cansız bedeni inşaatta bulundu! Arkadaşı istismardan tutuklandı

Serik'te lise öğrencisi Dilanur Şatır'dan okuldan çıktıktan sonra haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis arama çalışması başlatırken; Dilanur Şatır, 18 Ekim'de saat 13.30 sıralarında Akçaalan Mahallesi'ndeki bir inşaatta hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şatır, kurtarılamadı.

Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. Araştırmada, okuldan çıkan Dilanur Şatır'ın arkadaşı Erdoğan Ç. ile buluştuğu, bunalımda olduğunu ve yaşamına son vereceğini söylediği, daha sonra da Erdoğan Ç.'nin evine gittikleri tespit edildi.

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GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Polis, Şatır'ın Erdoğan Ç. tarafından alıkonulduğunu ve cinsel istismara uğradığını belirledi. Olayın ardından Erdoğan Ç.'nin, genç kızı Yaşar Uçar Caddesi'nde bir yere bıraktığı tespit edildi. Daha sonra genç kızın kendisini, Akçaalan Mahallesi'ndeki bir inşaattan boşluğa bıraktığı üzerinde duruldu.

Gözaltına alınan Erdoğan Ç. işlemlerinin ardından 'cinsel istismar' ve 'küçük yaşta kız çocuğunu alıkoymak' suçlamasıyla tutuklandı. Dilanur Şatır'ın cenazesi ise incelemenin ardından Serik'te toprağa verildi. (DHA)

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