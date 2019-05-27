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Kayıp Ecrin olayında yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 21:19 | Son Güncelleme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayında yeni bir gelişme yaşandı.Evin yaklaşık 4 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabısı bulundu.

Kayıp Ecrin olayında yeni gelişme

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Evin yaklaşık 4 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabısı bulundu. Olayla ilgili Ecrin’in üvey amcası Özkan Kurnaz’ın jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerine giderken, AFAD da bölgeye sevk edildi.

Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz yaptığı açıklamada, “Ormancılar evden uçak bir noktada bir bez parası ve ayakkabı buldular. Çocuk ayakkabı ve bez parçası. O bölgeye tekrar ekipleri sevk ettik. Şu anda net bir şey yok. Şu ana kadar net bir şey elde edemedik. Net bir şeye ulaşırsak bilgi vereceğiz” dedi.

Kayıp Ecrin olayında yeni gelişme

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