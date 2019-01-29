Kayıp engelli gencin cesedi bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde babası ile birlikte gittiği bağ evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 18 yaşındaki Arif Karakoç’un cesedi, bağ evinin yaklaşık 50 metre yakınlarındaki bir su kuyusunda bulundu.

Olay Orhangazi’ye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 18 yaşındaki Arif Karakoç, babası Nizamettin Karakoç ile birlikte köy yakınlarında bulunan bağ evine gittiler. Burada babasının evin içinde olduğu esnada bağ evinden ayrılan Arif Karakoç ortadan kayboldu. Babası Arif’in bağ evinde olmadığını farkedince önce köy içindeki evine gitti. Arif Karakoç’un evde olmadığını farkeden Nizamettin Karakoç oğlunu aramak için arazide bir süre dolaştıktan sonra sonuç alamayınca durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

Orhangazi Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir süre sonra Ortaköy’e gelerek zihin engelli Arif Karakoç’u aramaya başladı. Havanın kararmasından sonra ise devreye Jandarma Alay komutanlığından ekiplerin yanı sıra AKUT, UMKE, Asil Çelik, İHH, Yıldırım Belediyesi, NAK, ANDA ve AKUT ekipleri girdi. Hassas burunlu köpeklerin de devreye girdiği arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Su kuyusunda bulundu

Bağ evinin yakınlarında bulunan 5 metre çapında ve yaklaşık 2 metre derinliğinde su kuyusunda inceleme yapan ekipler kuyu içindeki suyun boşaltılmasına karar verdi. Orhangazi Belediyesi’nden çağrılan vidanjör ile kuyudaki suyun boşaltılması ile Arif Karakoç’un cesedi ile karşılaşıldı.

Düştüğü kuyuda can veren Arif Karakoç’un ölümü baba Nurettin Karakoç ve anne Fatma Karakoç’un yanı sıra Ortaköy’ü yasa boğdu. Olay yerinde jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Orhangazi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Arif Karakoç’un cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.