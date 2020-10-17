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Kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 21:35 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulan kişinin su kuyusunda cansız bedenine ulaşıldı.Olay, Mescitli Mahallesi Yılancı mevkiinde meydana geldi.

Kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde ailesi tarafından dün kayıp ihbarında bulunulan kişinin su kuyusunda cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Mescitli Mahallesi Yılancı mevkiinde meydana geldi. Ödemiş’te sürücü kursunda eğitmenlik yapan Ali İlker Gülseren’den (36), iddiaya göre haber alamayan ailesi, dün kayıp ihbarında bulundu. Gülseren’in arazisinin bulunduğu bölgede yapılan arama çalışmasında, bir su kuyusunda inceleme yapıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçten sarkıtılan halat yardımıyla indiği kuyuda Gülseren’in cesedine ulaşıldı.
Gülseren’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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