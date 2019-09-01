HABER

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iki gün önce evlerinden çıkan Rabia Emere (15) ile arkadaşı Esra Badur'un (16) haber alamayan aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, 2 arkadaşı bulmak için çalışma başlattı.

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Olay, 30 Ağustos Cuma günü öğlen saatlerinde, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Rabia Emere ve arkadaşı Esra Badur evlerinden çıkıp, buluştu. Ancak iki arkadaş evlerine dönmedi. Yakınları gidebilecekleri yerlere bakmalarına rağmen iki arkadaşa ulaşamadı.

Rabia Emere'nin babası İbrahim Emere bunun üzerine durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, 2 kayıp kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı. İbrahim Emere, kızının ve arkadaşının bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, "2 gündür kızım ve arkadaşından haber alamıyoruz. Eve dönmemeleri için hiçbir neden yok. Çok endişeliyiz" dedi.

(DHA)

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Çorlu’da sokak ortasında çifte infaz zanlısı tutuklandıÇorlu’da sokak ortasında çifte infaz zanlısı tutuklandı
Otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıOtomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli Kayıp

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.