HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2020 11:56 | Son Güncelleme

'Kayıp Kıta' olarak da bilinen Zealandia ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı

Bilim insanlarına göre coğrafya kitaplarının yeniden yazılması gerekiyor. Zira gezegenimizde 7 değil 8 kıta bulunuyor.

Yaklaşık yüzde 94'ü suyun altında olan kıtanın ismi ise Zealandia. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.

GSzqGihqRUObhW5qh13aMg

İngiliz Daily Mail gazetesinin yapılan araştırmadan derlediği haberine göre, Zealandia yaklaşık 23 milyon yıl önce okyanusun derinliklerine battı.

Buna göre, 4.9 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yüzde 94'ü su altındaki "Zealandia" dünyanın en küçük kıtası olabilir.

"Zealandia" terimi 90'lı yıllarda 200 milyon yıllık parçalanmış bir süper-kıtanın bir kısmını ifade etmek için kullanılmıştı.

Okyanus tabanındaki yarıklar, kaya türleri ve alanın sınırlarını inceleyen uzmanlar, fikri ileriye taşıyarak buranın yeni bir kıta olduğu kanısına varmışlardı.

Bölgede milyarlarca dolar değerindeki yeraltı kaynakları bulunuyor. Yeni kıtanın varlığı bu kaynakların kimin kıta sahanlığında bulunduğu tartışmalarına da yol açabilir.

Ancak bu durum yalnızca Birleşmiş Milletler kıta sahanlığı antlaşmalarına göre belirlenebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Pakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdüPakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdü
Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Halk, Putin’e yeniden başkanlık yolunu açmak için sandık başında

Halk, Putin’e yeniden başkanlık yolunu açmak için sandık başında

"ABD'de koronavirüs ölümleri 180 bini bulabilir"

ABD'de koronavirüs ölümleri 180 bini bulabilir

Avustralya'da ikinci dalga endişesi

Avustralya'da ikinci dalga endişesi

Pakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdü

Pakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdü

Trump için toplandılar, karantinaya alındılar

Trump için toplandılar, karantinaya alındılar

Vakalar artıyor! 2. dalga şiddetini artırıyor

Vakalar artıyor! 2. dalga şiddetini artırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.