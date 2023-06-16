HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayıp kızı için Müge Anlı'ya katılmıştı! Eşiyle otururken intihar etti

Kayıp kızı için Müge Anlı'ya katılmıştı! Eşiyle otururken intihar etti

16.06.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Müge Anlı'da kayıp kızını arayan baba evinde intihar etti. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla bölgeye giden ekipler, Mehmet Hanefi Çagana'yı evde ölü buldu. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaybolan 21 yaşındaki genç kız hala aranıyor.

Esenler ilçesinde kaybolan ve kendisinden yaklaşık 30 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana’nın babası Mehmet Hanefi Çagana, kızı için Müge Anlı'a katılmıştı. Kızından haber alamayan baba Çagana'nın bugün intihar ettiği öğrenildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak’ta bulunan bir evde silah sesi duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken kimlik tespiti yapan polis ekipleri ise şahsın Mehmet Hanefi Çagana olduğunu aktardı.

AW915262_01 (1)

EŞİYLE OTURURKEN İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre ise Mehmet Hanefi Çagana isimli şahsın 5. kattaki ikametinde eşiyle otururken kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaybolan 21 yaşındaki genç kız hala aranıyor.

AW915262_02 (1)

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir aileyi yıkan olay! Kardeşini o halde görünce dayanamadıBir aileyi yıkan olay! Kardeşini o halde görünce dayanamadı
MHP'li isim ilçe adı verdi: Mutlaka il olacaktırMHP'li isim ilçe adı verdi: Mutlaka il olacaktır
Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı varDiyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul Müge Anlı

En Çok Okunan Haberler

22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini...

22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini...

Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

Muharrem İnce: "Evlatlarım hazır olun"

Muharrem İnce: "Evlatlarım hazır olun"

CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi... 3 partiden flaş karar!

CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi... 3 partiden flaş karar!

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.