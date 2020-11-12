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Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 11:10 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaybolan koyunlar jandarma tarafından drone ile bulundu.Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde bağlı Yukarıdana köyünde koyunları kaybolan 75 yaşındaki İ.B., jandarmaya ihbarda bulundu.

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaybolan koyunlar jandarma tarafından drone ile bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde bağlı Yukarıdana köyünde koyunları kaybolan 75 yaşındaki İ.B., jandarmaya ihbarda bulundu. Koyunların çalınmış olması ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, arama başlattı. Drone ila kırsal alanlarda arama yapan jandarma ekipleri kayıp olan koyunları bularak sahibine teslim etti.
Vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması için jandarmanın aralıksız görevinin başında olduğu belirtildi.

Kayıp koyunları jandarma drone ile buldu

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