Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili yeni iddia: 'Ailenin bağlı olduğu yapı var'

Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel haberi bekliyor. 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gitmek için evden çıkmış ve sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kayıp Narin’i bulmak için oluşturulan özel ekipler hala Narin'i bulamadı. Aynı zamanda köyün muhtarı da olan Narin’in amcası S.G., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mahkemenin yayın yasağı da getirdiği olayla ilgili gazeteci Altan Sancar katıldığı Sözcü TV yayınında açıklamalarda bulundu.

Ailenin üzerinden etkili olan bir yapı olduğunu iddia eden Sancar, yasak sebebiyle ismini vermediği yapıyı “90’lı yıllardan beri Diyarbakır’da etkili olan ve son zamanlarda güçlendirilemeye çalışılan bir yapı” olarak tanımladı.