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Kayıp olarak aranıyordu, acı haberi geldi!

31.07.2023 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da dünden beri kayıp olan 56 yaşındaki S.K.'nın cesedi, park halindeki otomobilinden 1 kilometre uzaklıktaki Nilüfer Çayı'nda bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, acı haberi geldi!

Bursa'da dünden beri kendisinden haber alınamayan bir kişi Nilüfer Çayı'nda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün aracıyla Nilüfer İlçesi Yolçatı Mahallesi istikametine giderken görülen S.K'ya (56) ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Gidebileceği olası istikametlerde arama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, S.K'nın aracını Nilüfer Çayı'na yakın bir bölgede buldu.

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Bunun üzerine kayıp şahıs için Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri kıyı, su altı ve su üstü aramaları yaptı.

Kayıp şahsın cansız bedeni aracının olduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta suda bulundu. (AA)

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Bursa kayıp

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