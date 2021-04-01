Kayıp olarak aranıyordu! Bahriye Buket İlhan başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi Kuzukuyusu arasında bulunan karayolu kenarında boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Bahriye Buket İlhan, dün evine dönmeyince ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

GÖZALTINDAKİ ERKEK ARKADAŞINDAN 'İNTİHAR ETTİ' İDDİASI

Genç kızdan haber alınamazken, erkek arkadaşı olduğu belirtilen B.B, polise giderek arkadaşı Bahriye Buket İlhan’ın intihar ettiğini iddia etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline giden jandarma ekipleri de başından vurulmuş vaziyette Bahriye Buket İlhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili genç kızın arkadaşı olduğu belirtilen B.B. ile olayın ardından arayarak yardım istediği arkadaşı S.Ş. ve babası A.Ş. gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli B.B’nin olay yaşandıktan sonra polise giderek, kız arkadaşı ile otomobille boş araziye gittiklerini, Bahriye Buket’in intihar edeceğini söyleyerek çantasından tabanca çıkartıp başına ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Genç kızın intihar ettiğini iddia eden B.B., panikle tabancayı alarak arkadaşı S.Ş’yi yardım etmesi için aradığını, onun da babası ile birlikte geldiğini ve tabancayı onlara verdiğini söyledi. Polis merkezine gitmek için yola çıktıklarında arabasının yakıtının bitmesi üzerine yol kenarına bırakarak, arkadaşının arabasıyla polis merkezine geldiklerini anlattı.