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  4. Kayıp olarak aranıyordu! Bahriye Buket İlhan başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Bahriye Buket İlhan başından vurulmuş halde ölü bulundu

01.04.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Bahriye Buket İlhan, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili aralarında genç kızın erkek arkadaşının da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayıp olarak aranıyordu! Bahriye Buket İlhan başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi Kuzukuyusu arasında bulunan karayolu kenarında boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Bahriye Buket İlhan, dün evine dönmeyince ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

GÖZALTINDAKİ ERKEK ARKADAŞINDAN 'İNTİHAR ETTİ' İDDİASI

Genç kızdan haber alınamazken, erkek arkadaşı olduğu belirtilen B.B, polise giderek arkadaşı Bahriye Buket İlhan’ın intihar ettiğini iddia etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline giden jandarma ekipleri de başından vurulmuş vaziyette Bahriye Buket İlhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili genç kızın arkadaşı olduğu belirtilen B.B. ile olayın ardından arayarak yardım istediği arkadaşı S.Ş. ve babası A.Ş. gözaltına alındı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli B.B’nin olay yaşandıktan sonra polise giderek, kız arkadaşı ile otomobille boş araziye gittiklerini, Bahriye Buket’in intihar edeceğini söyleyerek çantasından tabanca çıkartıp başına ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Genç kızın intihar ettiğini iddia eden B.B., panikle tabancayı alarak arkadaşı S.Ş’yi yardım etmesi için aradığını, onun da babası ile birlikte geldiğini ve tabancayı onlara verdiğini söyledi. Polis merkezine gitmek için yola çıktıklarında arabasının yakıtının bitmesi üzerine yol kenarına bırakarak, arkadaşının arabasıyla polis merkezine geldiklerini anlattı.

ŞÜPHELİLERİN SAKLADIKLARI TABANCA KULLANILMAYAN BİR EVDE BULUNDU

Şüphelilerin sakladıkları tabanca da kullanılmayan bir evde bulundu. B.B’nin aracının yakıtının biterek yol kenarında durması ise güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

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Öte yandan Bahriye Buket İlhan'ın, ölü bulunmadan kısa süre önce sosyal medya hesabından ''Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not: Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun. Hepinizi çok sevdim. Biraz iyi kafayla yazdım aldırmayın'' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA / DHA)

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