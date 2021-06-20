HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp olarak aranıyordu, bakın nerede ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu, bakın nerede ortaya çıktı

20.06.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de oto hırsızlığı suçundan yakalanan küçük yaştaki zanlının kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Kayıp olarak aranıyordu, bakın nerede ortaya çıktı

Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi'nde 17 Haziran günü saat 05.00 sıralarında meydana gelen iki ayrı otodan hırsızlık olayı hakkında çalışma başlatan emniyet ekipleri, olayların meydana geldiği sokağa ait kameralar ile yakın bölgedeki bir marketin görüntülerini incelemeye aldı. Dövmeleri olduğu belirlenen ve eşkali tespit edilen şüphelilerden G.S.B. isimli yaşı küçük şahıs, aynı gün saat 20.15 sıralarında Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde yakalandı.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞ

16 Haziran'da Eyüpsultan ilçesinde hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıkan zanlıya aynı gün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uyguladı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
İstanbul'da dehşet! Uyuşturucu verip...İstanbul'da dehşet! Uyuşturucu verip...
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.