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Kayıp olarak aranıyordu! Emekli polisin öldürüldüğü ortaya çıktı

17.12.2023 12:30 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kayıp olarak aranan emekli polis memuru Fahri Akcin'in (59) öldürüldüğü ortaya çıktı. Akcin'in cansız bedeni, başından vurulmuş halde yol kenarında bulundu. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Ö.T. (53) tutuklandı. İşte detaylar...

Kayıp olarak aranıyordu! Emekli polisin öldürüldüğü ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde oturan emekli polis memuru Fahri Akcin'in yakınları, Dinar Emniyet Müdürlüğü'ne 14 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası ekipler, Fahri Akcin'in bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Fahri Akcin'in aracını Dinar Belediyesi önünde park halinde buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Fahri Akcin'in en son görüştüğü Ö.T.'yi, 15 Aralık'ta gözaltına aldı.

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ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Ö.T.'nin sorgusu sonucunda ikilinin 13 Aralık gecesi Fahri Akcin'e ait araçla Haydarlı beldesi yakınlarında araziye gittiğini, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Ö.T.'nin tabancayla Fahri Akcin'i başından vurarak öldürdüğü belirlendi.

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CESET VE CİNAYET SİLAHI BULUNDU

Ö.T.'nin ifadeleri doğrultusunda bölgeye giden ekipler Fahri Akcin'in cansız bedenini ve cinayet silahını yol kenarında buldu. Ö.T. işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Afyonkarahisar
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