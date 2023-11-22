Kayıp olarak aranıyordu! Kiracısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Olay, saat 17.45 sıralarında Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İlhan T.'den (58) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi.

DÜKKANDA VURULMUŞ OLARAK BULUNDU

Şahsın bulunması için çalışma başlatılırken, İlhan T. akşam saatlerinde ikamet ettiği apartmanın girişinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan terzi dükkanında silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.



Ekipler yaptıkları soruşturmada kayıp olarak aranan İlhan T.’nin kiracısı H.T. tarafından öldürüldüğünü belirlerken, zanlı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



İlhan T.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)





