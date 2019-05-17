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Kayıp yaşlı kadın, ormanlıkta bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Fatma Aykurt (87), 1 günlük arayışın ardından ormanlık alanda bulundu.

Kayıp yaşlı kadın, ormanlıkta bulundu

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Fatma Aykurt (87), 1 günlük arayışın ardından ormanlık alanda bulundu.
Arsa Mahallesi'nde yaşayan, 2 çocuk annesi Fatma Aykurt, dün öğle saatlerinde, keçi otlatmaya gittiğini söyleyerek, evinden çıktı. Geçen zamana rağmen eve dönmeyen Aykurt'un yakınları, meraklanarak, jandarmaya başvurdu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş timi, 1 komando timi, AFAD ve UMKE ekipleri ile mahalle sakinleri, 2 iz takip köpeği de kullanarak, mahalledeki ormanlıkta arama çalışması başlattı. Yaşlı kadın için gece boyu arama çalışmaları sürdürüldü. Ormanlık alan didik didik edilmesine rağmen kadına ait iz bulunamadı. Günün ilk ışıklarıyla mahallede bulunan dere kenarında aramayı sürdüren ekipler, bugün saat 16.00 sıralarında, Fatma Aykurt'u, evine 2 kilometre uzaklıkta, yerde hareketsiz yatarken buldu. UMKE ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aykurt'un düşmeye bağlı olarak yürüyemediği anlaşıldı. Aykurt, sedyeye alınarak, 1 kilometre dere boyunca taşındı. Sağlık görevlilerince ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Aykurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kayıp yaşlı kadın, ormanlıkta bulunduKayıp yaşlı kadın, ormanlıkta bulunduKayıp yaşlı kadın, ormanlıkta bulunduKayıp yaşlı kadın, ormanlıkta bulundu

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