Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

Minik öğrencilerle kartopu oynayan Kaymakam Ekşi, minikler karşısında zorlu anlar yaşadı. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İşte Şiran Kaymakamı'nın öğrencilerle kartopu oynadığı anlar...

Kaymakam öğrencilerle kartopu oynadı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ziyaret ettiği okulda minik öğrenciler tarafından kartopu yağmuruna tutuldu. Beraberindeki protokol üyeleri ile sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullardaki durumu incelemek üzere Mithatpaşa İlkokulu'na giden Kaymakam Ekşi, okul bahçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.

Minik öğrencilerin adeta kartopu bombardımana tuttuğu Kaymakam Ekşi, zor anlar yaşarken, bu keyifli anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni ve yorum alırken, konuyla ilgili soruları cevaplandıran Kaymakam Ekşi, şunları söyledi:

“İlçemizde ki yoğun kar yağışını eğlenceye çeviren güzel yürekli öğrencilerimize, çalışma arkadaşlarımızla sürpriz yapmak istedik.