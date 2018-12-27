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Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Mithatpaşa İlkokulu'nu ziyaret eden Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, minik öğrenciler tarafından kartopu yağmuruna tutuldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının okullardaki durumu nasıl etkilediğini görmek için protokol üyeleri ile yola koyulan Kaymakam Ekşi, çocuklarla keyifli zaman geçirmekten de geri kalmadı.

Minik öğrencilerle kartopu oynayan Kaymakam Ekşi, minikler karşısında zorlu anlar yaşadı. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İşte Şiran Kaymakamı'nın öğrencilerle kartopu oynadığı anlar...

Kaymakam öğrencilerle kartopu oynadı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ziyaret ettiği okulda minik öğrenciler tarafından kartopu yağmuruna tutuldu. Beraberindeki protokol üyeleri ile sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullardaki durumu incelemek üzere Mithatpaşa İlkokulu'na giden Kaymakam Ekşi, okul bahçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.
Minik öğrencilerin adeta kartopu bombardımana tuttuğu Kaymakam Ekşi, zor anlar yaşarken, bu keyifli anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni ve yorum alırken, konuyla ilgili soruları cevaplandıran Kaymakam Ekşi, şunları söyledi:
“İlçemizde ki yoğun kar yağışını eğlenceye çeviren güzel yürekli öğrencilerimize, çalışma arkadaşlarımızla sürpriz yapmak istedik.
Kar topu savaşı yaparken okul bahçemizde güzel ve samimi görüntüler oluştu. Burada ki öğrencilerinizin yüzlerinde oluşan mutluluk bizler için her şeyden kıymetlidir”
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kaymakam olduktan sonra benıde kartopuna tutsunlar tam 4 kez denedim kaymakamlığı ilkinin yazılsını gecemedım diğer 3 nun de yazılısını gecıp mulakatta elendım dayımız yoktu ankara da mulkıyede olmadı yada fetocu değil Atatürkçu CHP li ıdım o yuzden olmadı
böyle güzel valilere, şidettli ihtiyacımız var..
KAYMAKAM KARİZMAYI ÇİZDİRMİŞ...
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