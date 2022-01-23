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Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2022 Kaymakam sınav ücreti ne kadar?

23.01.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı Sınavı tarihi, sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Kaymakamlık sınavı için 250 TL sınav ücreti ödenmişti. İşte merak edilenler...

Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2022 Kaymakam sınav ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Haziran 2021'de sona ermişti. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte detaylar...

Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2022 Kaymakam sınav ücreti ne kadar?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

2022 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları 26 Mayıs'ta başlamış ve 2 Haziran'da sona ermişti. Söz konusu sınav 10 Temmuz'da uygulanmıştı. Geçtiğimiz yılın bilgilerine varılarak bu yıl da sınav başvurularının benzer tarihlerde gerçekleştirileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında sayfamızda yer vereceğiz.

KAYMAKAMLIK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kaymakamlık sınav ücretleri 2021'de 250 TL olarak ödendi. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar ise 375 TL ödemişti. Bu yıl için sınav ücretleri henüz açıklanmadı.


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