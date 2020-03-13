Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin MHP'den ihraç edildi

Birol Şahin hakkında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hak kazanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı dolayısıyla başlatılan hukuki süreç tamamlandı.

MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu, oy birliğiyle Birol Şahin'in partiden ihracına karar verdi.

Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla partinin belediye başkanları listesinden düşürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından paylaştığı mesajı büyük tepki toplamıştı.

Birol Şahin, paylaşımında "Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

