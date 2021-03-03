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  4. Kayseri'de aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı: Yaralılar var

Kayseri'de aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı: Yaralılar var

03.03.2021 01:56 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı: Yaralılar var

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aynı ray üzerinde İldem istikametinde bulunan depoya giden 3854-B ve 2846-A numaralı tramvaylar çarpıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Meydana gelen kazada bir tramvayın vatmanı ve bir yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Büyükşehir Belediye ekipleri de olay yerinde çalışmalarını yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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