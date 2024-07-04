Kayseri'de çıkan olaylarla ilgili paylaşım yapmışlardı! Tutuklandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Haziran'da Kayseri'de meydana gelen olayların ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak' suçlarından gözaltına alınan 8 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri'de gerçekleşen olaylar neticesinde sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleşmiştir. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik', 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarına karıştığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şahsa işlem yapılmış, gözaltına alınan 8 şahıstan 1'inin adli işlemleri devam ederken, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulanmış, 4 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Çalışmaların devamında; İstanbul ili genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan 3 şahsın adli işlemleri devam ederken 2 şahsa, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmış, 6 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kuruma teslim edilmiştir."

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





