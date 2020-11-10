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Kayseri'de iğrenç olay! Bina görevlisi kadının 7 yaşındaki kızına sarkıntılık yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de bina görevlisi kadının 7 yaşındaki kızı R.P'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ömer D. (59), eylemin 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de iğrenç olay! Bina görevlisi kadının 7 yaşındaki kızına sarkıntılık yapmış

Olay, geçen nisan ayında merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, anne F.P. bina içerisinde temizlik yaptığı sırada, apartman sakinlerinden Ömer D'nin kızı R.P'yi kenara çekerek, yanağı ve dudağından öptüğünü gördü. Anne F.P'nin şikayeti sonrası Ömer D., hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Ömer D. ile F.P. ve kızı R.P. hazır bulundu. Şikayetçi olduğunu söyleyen anne F.P., "Kızımı köşeye çektiğini gördüm. Bağırdım. Ardından merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı" dedi.

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Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve diyeceği bir şey olmadığını söyleyen sanık Ömer D. İse, "Cinsel amaçla hareket etmedim. Yanımda eşim de vardı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer D.'nin eylemin 'sarkıntılık' kapsamında kaldığına hükmederek, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan iyi hal indirimi ile 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

(DHA)

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