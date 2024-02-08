Kayseri'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre A.A'nın kullandığı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki otomobil, Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
AA'nın haberine göre; feci kazada yabancı uyruklu sürücü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.
Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.