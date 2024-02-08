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  4. Kayseri'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

08.02.2024 06:22 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu can pazarı kuruldu! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre A.A'nın kullandığı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki otomobil, Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

AA'nın haberine göre; feci kazada yabancı uyruklu sürücü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
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