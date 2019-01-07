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Kayseri'de korkunç olay... Banyoda cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:58 | Son Güncelleme

Kayseri'de çocuk destek merkezinde kalmakta olan Afganistan uyruklu Mustafa Mohamadi, aynı merkezde kalan 15 yaşındaki Y.E.U. adlı erkek çocuğa 'cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de korkunç olay... Banyoda cinsel istismara 13 yıl 4 ay hapis!

Olay, geçen yıl 7 Eylül'de Kayseri'de çocuk destek merkezinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Mustafa Mohamadi (19), aynı merkezde kaldığı Y.E.U. (15) adlı çocuğa banyo yaptığı sırada cinsel istismarda bulundu. Şikayet sonrası gözaltına alınan Mohamadi, tutuklandı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan yargılanan Mustafa Mohamadi, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, şikayetçi Y.E.U. da hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren Y.E.U., banyo yaptığı sırada arkasından gelen sanığın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Pedagog ise çocuğun sanık ile göz göze gelmekten kaçındığını, zeka geriliği olabileceğini, ifadelerine itibarın mahkemenin takdirinde olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Mustafa Mohamadi ise suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti, sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinsel istismar Afganistan

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