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Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de saniye saniye kaydedilen bir görüntü gündemi sarstı. Motosikleti ile trafikte seyreden adamın aracın arkasında bulunan kafeste bir kadını taşıdığı görüntüler büyük şaşkınlık yarattı.

Kayseri'de çekildiği anlaşılan ve Sözcü Gazetesi WhatsApp ihbar hattına gelen görüntü gündeme bomba gibi düştü.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsü adam, bir kadını 'kafesli' römorkunda taşıyor.

Trafikte kafes içerisinde kadını taşıyarak seyreden adam çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboluyor.

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Kayseri Motosiklet Kafes çarşaflı kadın trafik görüntü sosyal medya

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