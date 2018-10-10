Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!

Kayseri'de çekildiği anlaşılan ve Sözcü Gazetesi WhatsApp ihbar hattına gelen görüntü gündeme bomba gibi düştü.
Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsü adam, bir kadını 'kafesli' römorkunda taşıyor.
Trafikte kafes içerisinde kadını taşıyarak seyreden adam çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboluyor.
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