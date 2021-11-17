HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de vahşet! Engelli çocuğunun gözleri önünde bıçakla saldırdı

Kayseri'de vahşet! Engelli çocuğunun gözleri önünde bıçakla saldırdı

17.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kuaför salonu işleten Nihan Atay, eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı. Uzaklaştırma kararına rağmen dükkana gelerek 35 yaşındaki kadına saldırıda bulunan Ramazan Uğur, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak. Yaşadıklarını unutamayan Atay, duruşmada; “Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı. Babamı arayıp, beni bıçakladığını ve çocuklara sahip çıkmasını istemiş” dedi.

Olay, 15 Temmuz'da Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay’ın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atay’ın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

"YALAN SÖYLÜYORLAR, BANA MAKAS İLE SALDIRDI"

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Ramazan Uygur’un yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada, ağustos ayında hastaneden taburcu edilen şikayetçi Nihan Atay ile avukatları da hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise davaya müdahil oldu. Nihan Atay’ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmeyen Uygur, “Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar” dedi.

kuaföör

"BABAMI ARAYIP, ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMASINI İSTEMİŞ"

Şikayetçi olduğunu dile getiren Nihan Atay ise duruşmada şunları söyledi.
“2009 yılında beni zorla kaçırdı. Antalya’dayken elinden kaçıp, polise sığındım. ‘Seni yaşatmam’ dedi. Evlenmek zorunda kaldım. ‘Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim’ dedi. Sürekli beni aldattı. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. ‘Hayatımın anlamı’ notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana ‘hayırlı olsun’ amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı. Babamı arayıp, beni bıçakladığını ve çocuklara sahip çıkmasını istemiş.”

5fefd605e623f45841b52cda446b45e1

"ÖLMEZSE CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÖLDÜRECEĞİM"

Duruşmada Nihan Atay’ın kızı ile çalışanı da tanık olarak dinlendi. Kuaförde çalışan N.K., bağırma sesi duyduğunu anlatarak, “Çiçeği sordu. Tartıştılar ardından bağırma sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde Nihan’ın bıçaklandığını gördüm. 8 bıçak darbesi saydım. Bıçakladıktan sonra da ‘Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim’ dedi” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Eski eşini bıçakladı, ölmesi için başında beklediİstanbul'da dehşete düşüren olay! Eski eşini bıçakladı, ölmesi için başında bekledi

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşulduPınar Deniz'in bu görüntüleri çok konuşuldu
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Sıkıntılı günler yakın! Hepimizi ilgilendiren uyarıSıkıntılı günler yakın! Hepimizi ilgilendiren uyarı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kar, günler sonra geri dönüyor!

Kar, günler sonra geri dönüyor!

Flaş yüzde 50+1 iddiası: Baharda referandum var

Flaş yüzde 50+1 iddiası: Baharda referandum var

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! Motor fırladı, hız ibresi şoke etti: 3 ölü, 3 yaralı

Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.