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Kayseri'de vahşet! Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

16.11.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boğazından ve göğsünden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini ihbar etti.

Kayseri'de vahşet! Tartıştığı kızının boğazını kesip kendini ihbar etti

Edinilen bilgiye göre, Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak’ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda Basri K. (63), kızı Ş.T. (40) ile tartışma çıktı.

KIZINI BOĞAZINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K. kızını; boğaz, karın ve göğsünden bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İlk incelemede Ş.T.’nin vücuduna 5 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Kızını öldüren Basri K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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