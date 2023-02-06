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Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Kayseri'de okullar var mı yok mu? Valilikten tatil açıklaması

06.02.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kayseri'de yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı, 6 Şubat'ta birçok ilde meydana gelen depremin paniği ve bunun yanında olumsuz hava şartları devam ederken sorgulanmaya başlandı. Valilik, okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklama yaptı. Peki Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Kayseri'de okullar var mı yok mu? İşte detaylar...

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Kayseri'de okullar var mı yok mu? Valilikten tatil açıklaması

Geçtiğimiz gün kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilmişti. 6 Şubat sabahında ise birçok ilde meydana gelen deprem nedeniyle ertesi gün için okulların tatil edilmesi kararı alındı. Bununla birlikte, Kayseri için araştırmalar hız kazandı. Peki Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Kayseri'de okullar var mı yok mu? İşte detaylar...

KAYSERİ'DE 7 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri Valiliği, Kayseri2de 7 ve 8 Şubat tarihlerinde okulların tatil olacağını açıkladı.

İşte valilikten yapılan o açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kar yağışının devam ettiği ve yağışların salı günü de devam edeceği değerlendirilmektedir. Ayrıca merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bugün sabah erken saatlerde ve gün içinde yaşanan deprem ve artçıları vatandaşın evleri boşaltmasına ve toplanma alanlarına yöneltmiştir. Vatandaşlara ve çalışanlara artçı sarsıntıların devam etmesiyle oluşan panik ve tedirginlik ayrıca işyeri ile ikamet arasındaki iletişim zorluğu ve aileleri ile birlikte olma isteği gerek sosyal medya, gerek telefon ve gerekse yüz yüze olarak tarafımıza iletilmektedir.

Bu sebeple il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07-08 Şubat 2023 tarihlerinde iki (2) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Okullarda eğitime ara verilen günlerde; 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel ile malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde esnek çalışma sistemine geçilerek gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması sağlanarak gerekli planlama kaymakamlar ve birim amirleri tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat yarın Kayseri'de okullar var mı yok mu? Valilikten tatil açıklaması


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