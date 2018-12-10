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Kayseri kadınlardan annelere özel bebek yuvası

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 16:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de Halk Eğitim Merkezi’nde kurs gören ev kadınları hem meslek sahibi oldu hem de kazançlarıyla aile ekonomisine katkıda bulunmaya başladı.

Kayseri kadınlardan annelere özel bebek yuvası

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Halk Eğitim Merkezi’nde kurs gören ev kadınları hem meslek sahibi oldu hem de kazançlarıyla aile ekonomisine katkıda bulunmaya başladı. Kursiyer kadınların eğitim sonrası sergiledikleri el emeği ürünler arasında en yoğun ilgiyi de anneler için tasarladıkları 'Bebek Yuvası' gördü.
Merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi’nde kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği kurstaki eğitimlerini tamamlayan kadınlar yaptıkları birbirinden güzel ürünleri Nurullah Narin- Pakize Narin İlköğretim Okulu’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Halk Eğitim Merkezi eğiticilerinden Bedia Teke, kursiyerlerin nevresimden bebek ürünlerine kadar değişik türde ürünler yaptıklarını belirterek, “Eğitim alan kursiyerlerimiz güzel işler ortaya çıkardı. 766 saat süren kursun ardından yapılan ürünler sergilenerek, vatandaşın beğenisine sunduk. 15 ev kadını kursa katıldı. 200’ün üzerinde tekstil ürünü ortaya çıktı. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi. Ev kadınları da kursun, okulun 2’inci katında düzenlendiğine dikkat çekerek, “Çocuklarımız okulda eğitim görürken, biz de kursta eğitim gördük ve aynı zamanda güzel vakit geçirdik” diye konuştu.
Mahalle Muhtarı Ali Kapısız da kadınların talebiyle kursun düzenlendiğini söyledi. Diğer yandan kursiyerlerin en dikkat çeken ürünü ise ‘Bebek yuvası’ oldu. Yeni doğan çocuklara yönelik olarak rengarenk hazırlanan yuvanın ek destekleriyle annelerin işini kolaylaştırdığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri kadınlardan annelere özel bebek yuvasıKayseri kadınlardan annelere özel bebek yuvasıKayseri kadınlardan annelere özel bebek yuvasıKayseri kadınlardan annelere özel bebek yuvası

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